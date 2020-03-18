Мнение: Защита от вируса

18.03.2020, 0:45, Разное

Я свой список мер напишу, в нем нет ничего особенного или нового.

Но я уже видела, как некоторые нос изнутри учат мыть мылом или руки спиртом обрабатывать.

Наверное очень плохо себе представляют, как вирус проникает в организм.

Если слизистая вашего носа пересушена, то не поможет даже медицинская маска при встрече с вирусом.

Поэтому нос нужно промывать физрастворами, увлажняющими спреями, а не мыть с мылом.

Нос должен быть хорошо увлажнен.

Защитная мазь, типа оксолиновой или вифероновой, должна использоваться умеренно, чтобы не пересушить нос и не вызвать отек, иначе вместо носа вы будете дышать ртом, а защитные функции глотки куда хуже, чем носа.

Так же как нужно привыкнуть мыть руки и не трогать лицо, надо привыкнуть дышать носом, а не ртом.

Вирусы и дальше будут мутировать, как и бактерии, поэтому тем, кто хочет адаптироваться к такому опасному соседству, надо научиться этому.

Руки тоже нужно смазывать кремом после мытья, мыть мылом, потом смазывать кремом, и лицо стоит умывать и мазать кремом, увлажненная кожа имеет местный иммунитет, кроме общего. А пересушенная нет.

Горло нужно полоскать, приходя домой, можно обычным полосканием для зубов. Оно содержит антисептик, но не сушит. Заодно и деснам польза.

Новый вирус проникает в организм через коньюктиву глаз, поэтому для глаз тоже надо использовать увлажняющие капли, тем более это полезно.

Хило-комод нравится лично мне. Но подобных увлажняющих капель множество в аптеках.

Очки защитные можно носить, хотя бы солнцезащитные, тем более, что и солнце уже яркое.

Увлажнители воздуха должны быть в каждой квартире, пока не выключили отопление. В крайнем случае можно поставить открытые емкости с водой.

Пить нужно не алкоголь. Алкоголь – плохое средство в такой период. Депрессант и угнетатель иммунной системы.

Алкоголь надо пить, когда хочется повеселиться или расслабиться после работы, на досуге, на отдыхе, в безопасной обстановке. А когда надо быть собранным и активизировать иммунную систему, пить алкоголь очень вредно.

Нужно пить много чистой воды, зеленого чая или натуральный яблочный уксус (2 столовых ложки на стакан воды) с медом . Потому что чем больше вы пьете жидкости, тем лучше вирусы выводятся из организма, а алкоголь задерживает жидкость вместо мочегонного эффекта. Ну и слизистые хорошо увлажнены, когда вы много пьете. А увлажненные слизистые – это защита.

Витамин Д обязательно нужно пить, лучше с К, но можно просто Д, в больших дозах (5000), поскольку почти у абсолютного большинства людей зимой и весной он снижен или даже дефицит, если вы специально его не принимаете. А витамин Д – основа иммунитета.

Эхинацея поднимает иммунитет и содержит всю почти таблицу Менделеева. Алхимическое растение.

Все, что содержит витамин С: гранатовый сок, апельсиновый, чай с лимоном. Снимает стресс (снижает кортизол) и поднимает защиту.

Спать нужно на пару часов больше, чем вы обычно. Сон – лучший способ быстрого восстановления защитных сил.

И еда. Если в еде перебои, иммунитет падает. Похудание нужно отложить в период эпидемии.

Верхнюю одежду и обувь, а желательно и брюки, приходя с улицы, нужно оставлять в прихожей. Мыть волосы желательно каждый день, на них вирусы тоже долго живут. Не забывать обрабатывать телефон.

Проветривать квартиру нужно почаще, избегая сквозняка. Чем лучше вы проветриваете помещение, тем меньше там вирусов, даже если вы их принесли.

Можно каждый день принимать горячие ванны, исключая область сердца, то есть сидя, если нет противопоказаний. От прогревания тела поднимается иммунитет. Вам не должно быть холодно в течение дня. Пить холодное или есть мороженное – ослаблять местный иммунитет носоглотки. Очень горячее тоже пить нельзя, это обжигает слизистую.

Вот это самые эффективные меры, их и в древности знали. Потом еще напишу кое-что, менее известное.

Но носить чумные маски с клювами и набивать клювы лавром, ладаном и чесноком не буду советовать, от этого слизистые оболочки тоже высыхают.

Можно музыку классическую слушать.

Моцарта я, например, слушаю вообще от всего.

А вот известная многим психотерапевтам подборка для улучшения жизненного тонуса, в том числе и иммунитета.

«Шестая симфония» Чайковского

«Увертюра Эдмонда» Бетховен

«Прелюдия 1» Шопен

«Венгерская рапсодия №2» Лист

Берегите себя.