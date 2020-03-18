 

Мнение: Хроники вирусономики

18.03.2020, 0:44, Разное

Четверг 27 февраля — минус 5% – сообщения о первых заболевших в Европе и Америке (https://t.me/SerpomPo/5276).

Четверг 12 марта — минус 10% – признание коронавируса пандемией.

(https://t.me/SerpomPo/5390)И вот вчера, понедельник 16 марта — еще почти 10% (учитывая воскресное падение). И если бы не чрезвычайные меры, предпринятые ФРС (https://t.me/SerpomPo/5422), спад был бы намного сильнее.

Всего за последний месяц – с 19 февраля по 17 марта — индекс широкого рынка в США потерял больше ¼. Защитных активов нет. Инвесторы бегут даже из золота, хотя и чуть медленнее — за месяц его цена упала на 8%. В цене только кэш.

И — увы — это еще не конец. Пандемия коронавируса продолжает разрастаться по миру.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo – Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Самые маленькие Юдашкины появились на празднике в честь дня рождения дочери Жасмин

01.01 / Мнение: Новогодних чудес не бывает (Я и моя мышь) // Виолетта Крымская

04.02 / Фильм “Холоп” установил невероятный рекорд по сборам

16.03 / Не прошло и полугода: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

11.02 / В Подмосковье школьник отравился таблетками

26.02 / Завтрак бессмертия: диетолог о продлении жизни с помощью еды

21.02 / Мнение: Не все глядим в наполеоны

22.02 / Сестра Жанны Фриске высказалась о слухах по поводу развода с мужем

16.03 / Представлен игровой ПК Asus ROG Strix GA35-G35DX на базе AMD Ryzen

13.02 / Скандалы: Прокуроров провожают в пенсионный фонд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика