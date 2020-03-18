Мнение: Хроники вирусономики

18.03.2020, 0:44, Разное

Четверг 27 февраля — минус 5% – сообщения о первых заболевших в Европе и Америке (https://t.me/SerpomPo/5276).

Четверг 12 марта — минус 10% – признание коронавируса пандемией.

(https://t.me/SerpomPo/5390)И вот вчера, понедельник 16 марта — еще почти 10% (учитывая воскресное падение). И если бы не чрезвычайные меры, предпринятые ФРС (https://t.me/SerpomPo/5422), спад был бы намного сильнее.

Всего за последний месяц – с 19 февраля по 17 марта — индекс широкого рынка в США потерял больше ¼. Защитных активов нет. Инвесторы бегут даже из золота, хотя и чуть медленнее — за месяц его цена упала на 8%. В цене только кэш.

И — увы — это еще не конец. Пандемия коронавируса продолжает разрастаться по миру.

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