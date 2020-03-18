Мнение: Умер Эдуард “Дед” Лимонов – светлая память Большому русскому прозаику

18.03.2020, 0:40, Разное

Умер русский писатель (большой писатель, кто бы не считал иначе), поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов. Ему было всего 77 лет. В последнее время Лимонов затих, нигде не появлялся, лишь изредка что-то писал в блоге. Лимонов – Эдуард Савенко, уроженец Харькова, конечно же, личность уникальная. Он создал замечательные книги. Он прожил десяток жизней. Но в литературу ворвался эпатажной “Это я, Эдичка” (в английской редакции – “Русский поэт предпочитает больших негров”).

За один день две операции – это означает, что первая была неудачной. Второй врачи старались исправить положение, спасти человека, но не смогли. Эдуард Лимонов скончался в больнице.

За одну жизнь он умудрился прожить десяток, повторюсь. Харьковского подростка с окраины, хулигана и дебошира. Шьющего штаны эстетствующего московского поэта. Бедного эмигранта в США, живущего на вэлфер, несчастного от того, что его бросила жена, бисексуала и трансгендера, накрашенного, в парике и на высоких каблуках.

Писателя, публициста, создателя партии нацболов, посаженного в тюрьму в России оппозиционного политика, после того, как на Дальнем Востоке он собирался устроить собственную Республику, и собирал людей и закупал оружие – все есть в материалах уголовного дела.

От нас ушла исключительно яркая личность. Но все, кто близко дружил с Лимоновым в его лучшие годы, умерли еще раньше. Он написал аж две “Книги мертвых” (едва ли не лучшие его произведения). Я читал всё, что писал Лимонов, и любил почти все его книги, находя их очень смешными и глубокими. Только первая “Это я, Эдичка” показалась мне порнографической поделкой в свое время. Но в ней было неподдельное отчаяние человека, мечтающего войти в историю. И он в нее вошел. Он – гениальный и эксцентричный человек.

Светлой памяти от всех Лимонову не дождаться. Но некоторые будут помнить его всегда. Большой человек.

И да, ждем книгу “Старик путешествует”, последнюю из написанных, контракт на которую он заключил 13 марта.

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