Заблокированные на границе Италии и Словении фуры прибыли в Украину

18.03.2020, 0:35, Новости дня

Грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, пересекли границу Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“Имеем успешный кейс слаженного сотрудничества Министерства инфраструктуры, МИД, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте со своими коллегами за рубежом”, – добавил он.

16 марта Мининфраструктуры сообщало, что для 12 украинских грузовиков определен гуманитарный коридор для выезда из Европейского союза по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.