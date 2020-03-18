В Польше коронавирусом заразился министр окружающей среды. Всего в стране 221 случай инфицирования

18.03.2020, 0:35, Новости дня

29-летний министр окружающей среды Польши Михал Вось заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter 16 марта.

Он рассказал, что прошел тест после общения с сотрудником правительственной организации “Государственные леса”, у которого выявили вирус.

“Тест был положительным. Я в порядке”, – написал он.

Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u pracownika Lasów Pa * stwowych, z którym mia * em kontakt, podda * em si * kwarantannie i wykona * em badanie. Test da * wynik pozytywny. Czuj * si * dobrze. Dzi * kuj * pracownikom s * u * by zdrowia i wyra * am solidarno * z wszystkimi chorymi. #Zosta * myWDomu

— Micha * Wo * (@MWosPL) March 16, 2020

17 марта Вось уточнил, что его состояние ухудшилось.

“Вы спрашиваете, как я себя чувствую: хуже. Но я по-прежнему дома. Если вчерашнее мое состояние было, как при легкой простуде, то сегодняшнее – как при серьезном гриппе”, – сообщил министр и призвал не звонить ему, потому что у него нет сил отвечать.

Dzi * kuj * za * yczenia zdrowia ze wszystkich stron!

Pytacie jak si * czuj * : gorzej. Ale wci * zostaj * w domu. Gdyby porównywa * to wczoraj jak przy lekkim przezi * bieniu, a dzi * jak przy porz * dnej grypie.

Prosz * o wyrozumia * o * – nie mam si * y na odp na telefony i pro * by o wywiady.

— Micha * Wo * (@MWosPL) March 17, 2020

Вось был назначен министром 5 марта.

После подтверждения заболевания у Вося все 15 министров, которые присутствовали на последнем заседании правительства 10 марта, были изолированы и сдали тест на коронавирус, сообщило издание Polska Times.

17 марта министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский рассказал, что все тесты были отрицательными. Но несколько десятков людей имели прямой контакт с министром, многие все еще ждут результатов исследования, уточнил он.

Теперь, как сообщил Шумовский, члены правительства, у которых не обнаружили коронавирус, могут быть освобождены от принудительного карантина.

По состоянию на 17 марта в Польше коронавирус подтвержден у 221 человека, пять из них умерли, сообщил минздрав страны в Twitter.

Potwierdzone przypadki dotycz * 6 osób z dolno * l * skiego, 3 osób z woj. * ódzkiego, 2 osób z woj. * l * skiego i po 1 osobie z woj. ma * opolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zaka * onych koronawirusem: 221/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmar * e).

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 17, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся (в том числе двое – в Польше).