Нацбанк продал на межбанке еще $300 млн

18.03.2020, 0:35, Новости дня

Национальный банк Украины в ходе торгов на межбанковском валютном рынке 17 марта продал около $300 млн для сглаживания курсовых колебаний. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

“Сегодня НБУ принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком. Сегодня спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса”, – заявили в Нацбанке.

По данным регулятора, основной спрос на валюту формируют украинские компании. “Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос”, – сказано в сообщении.

Нацбанк заверил, что имеет “достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором”.

“Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке. В целом международные резервы Украины составляют около $25 млрд, и мы продолжим проводить валютные интервенции при необходимости, а также выполнять обязательства по внешним долгам”, – добавили в НБУ.

🥋 Сьогодні Національний банк брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Ми продали 300 млн дол…. Posted by Національний банк України on Teisipäev, 17. märts 2020

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. 16 марта НБУ продал еще $258 млн.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился более чем на 3 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине на данный момент подтверждено 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.