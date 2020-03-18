 

Мнение: Логика переворота

18.03.2020, 0:31, Разное

У государственного переворота своя логика. Время – важнейший ресурс. Поэтому Путин назначил голосование по поправкам в конституцию на 22 апреля. А чего тянуть?

Соображение первое, оно же главное. Даже в изнасилованной конституции нет такого института, как голосование. Есть референдум и есть выборы. Другой формы народного волеизъявления не предусмотрено. Сегодня в этом перевороте замазаны все ветви власти, осталось замазать в него и весь народ. По сути, любой пришедший на это непонятное голосование, будет соучастником совершаемого преступления. Все разговоры о том, что нужно прийти и проголосовать против (если ты против), начинаются с того, что "нужно прийти". Значит – принять участие в совершаемом преступлении. Стать соучастником.

Соображение второе, не менее важное. 22 апреля – это будет, скорее всего, самый пик эпидемии. Людей банально бросают на убой, рискуя их здоровьем ради интересов одного-единственного персонажа, который принес нашей стране только горе, разруху и катастрофу. И намерен заниматься этим и дальше.

Призывать к чему-либо мне неинтересно, я в конце концов, не политик. Здесь каждый будет решать сам. Сообразно своему интеллекту и степени заботы о будущем своем и своих детей. Могу лишь напомнить, что сказал Фазиль Искандер: "…„Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости…“ Он как будто уже жил сегодня.

Источник: Эль Мюрид



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