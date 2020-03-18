 

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

18.03.2020, 0:29, Новости дня

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Емва (Коми) – Шиес (Архангельская область), сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СКР.

Уточняется, что вертолет перевозил горюче-смазочные материалы.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета», – передает ТАСС сообщение управления.

Воздушное судно, на борту которого находились четыре члена экипажа, благополучно приземлилось, никто из них не пострадал.

Возбуждено уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») и ст. 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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