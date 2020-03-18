 

С помощью лошадей планируют спасти вечную мерзлоту

18.03.2020, 0:25, Новости дня

Научные сотрудники Университета Гамбурга заявили, что в ходе недавно проведенной работы они нашли способ спасения вечной мерзлоты. Оказалось, справиться со столь непростой задачей людям помогут лошади.

На сегодняшний день специалисты очень обеспокоены состоянием Арктики, поскольку данная местность страдает от всех климатических изменений. В последние годы ледники быстро тают, однако пока ученые не знают, как остановить эти процессы. Предполагается, что данные изменения могут привести к тому, что уже к 2100 году планета потеряет около 80% вечной мерзлоты. Именно поэтому исследователи так активизировались и пытаются найти максимально эффективные способы борьбы с проблемой. В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что остановить таяние ледников помогут лошади.

Под воздействием копыт бесчисленных животных образуется новый снежный пласт, который позволит сохранить мерзлоту.



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