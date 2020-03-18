Ученые научились отличать выдержанный коньяк от молодого

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18.03.2020, 0:25, Новости дня

Специалисты в области химии из Франции сообщили, что им удалось определить отличительные черты аромата выдержанного коньяка от более молодого напитка.

Известно, что вкусовые качества коньяка приобретают характерные признаки в процессе выдерживания в дубовых бочках. При хранении в таких условиях более 30 лет, в результате экстракции веществ из материала бочек, испарения этилового спирта и протекания разных химических реакций, в дистилляте появляются древесные, пряные и даже бальзамические нотки. Недавно химики из Университета Бордо использовали несколько хроматографических методов, чтобы разделить вещества в коньяках 1982, 1998 и 2011 года. Также к организованному исследованию были привлечены эксперты-нюхачи.

В итоге ученые отметили, что проведенные работы позволили заметить повышение концентрации пахучих моно- и секситерпенов в наиболее выдержанных коньяках.



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