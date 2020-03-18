СК начал проверку причастности латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

18.03.2020, 0:16, Новости дня

Следственный комитет изучит данные о ветеранах Латышского легиона СС и проверят их на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Представленный в докладе список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам, и, безусловно, Следственный комитет РФ детально этот список изучит», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

Ведомство проверяет ряд лиц, информация о которых содержится в докладе историков, проверяется на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан.

Следственные действия проходят в рамках расследуемых в СК уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом.

«В настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них – и легионеры Латышского легиона СС», – сказала Петренко.

По ее словам, некоторые лица ранее уже привлекались к уголовной ответственности Военными трибуналами в период 1940-х-1950-х годов.

«Это, в соответствии с принципом non bis in idem, исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям», – подчеркнула представитель ведомства.

В понедельник в Москве впервые назвали имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.

Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав этого легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, в Риге регулярно устраивают шествия участников латышского легиона «Ваффен-СС».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.