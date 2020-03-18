Тбилиси предлагает помощь Сухуми и Цхинвали в диагностике и лечении нового коронавируса

18.03.2020, 0:15, Новости дня

Грузия перешла с этапа сдерживания новой коронавирусной инфекции COVID-19 на этап её распространения. Об этом 17 марта заявил премьер страны Георгий Гахария.

«Это значит, что случаи инфицирования возрастут. Это объективная реальность и мы должны говорить открыто», – заявил на специальном брифинге Гахария.

В Грузии новым коронавирусом были инфицированы 34 человека, причем один из них уже выздоровел. В настоящее время в карантине находятся 1008 лиц, а 64 под наблюдением — в стационарах.

Санкции и ограничения

Во вторник стало известно, что Тбилиси намерен ввести санкции за нарушение карантина и режима самоизоляции по коронавирусу. Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил 17 марта, что парламент рассмотрит соответствующую инициативу в ускоренном порядке.

В целом, согласно официальным данным, с начала вспышки в Грузии новой коронавирусной инфекцией COVID-19, более 70 человек попытались нарушить режим самоизоляции.

Примечательно, что в стране действует обязательный двухнедельный карантин для лиц побывавших в странах с «высоким риском» заражения новым вирусом т.е. в Китае, Иране, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии или Дании.

С целью предотвращения распространения COVID-19 Грузия с 18 марта на две недели закроет границы для въезда иностранцев. Те граждане Грузии, которые находятся за границей смогут вернуться на родину специальными рейсами. Этой возможностью могут также воспользоваться члены семей граждан Грузии.

Ранее были введены ограничения на передвижение частных лиц через границы Грузии с Азербайджаном, Арменией, Россией и частично с Турцией. Это правило не касается грузов.

В стране запретили маршрутные такси, так называемые «маршрутки» которые, как заявил 17 марта грузинский премьер, являются «самым значительным очагом распространения инфекции». Одновременно продолжат работать автобусы и метро, хотя в Грузии значительно уменьшилось количество пассажиров, которые пользуются общественным транспортом.

С начала марта все грузинские ВУЗы работают в дистанционном режиме, школы и детские сады закрыты на каникулы. Сотрудники большинства учреждений выполняют работу из дома.

В целях предотвращения распространения новой инфекции в правительственных учреждениях введены новые правила работы для журналистов. В частности, интервью можно записывать на выделенных местах, где установлены специальные трибуны, позволяющие соблюдать необходимую дистанцию между респондентами и представителями СМИ.

В стране полностью прекратили работать спортзалы и спа-центры. Правительство Грузии при этом рекомендовало закрыть салоны красоты, развлекательные центры, казино и тотализаторы, рестораны и кафе.

Предложение Тбилиси

Тбилиси высказал готовность предоставить равноценную помощь по борьбе с COVID-19 согражданам в Абхазии и Цхинвальском регионе.

«Что касается оккупированных территорий, мы ограничены в предоставлении нашим согражданам такой же помощи, как и другим гражданам Грузии. Тем не менее, мы готовы оказать всестороннюю помощь гражданам проживающим на оккупированных территориях чтобы они могли справиться с этим глобальным вызовом», – заявил 17 марта грузинский премьер.

Сухуми и Цхинвали утверждают, что в этих регионах нет зараженных коронавирусом. При этом в сепаратистской Южной Осетии 13 марта пять человек были отправлены на карантин с подозрением на COVID-19.

Одновременно в Тбилиси считают, что статистика сепаратистских властей может быть неточной, так как в Абхазии и Цхинвальском регионе нет возможности диагностировать COVID-19. При этом в столице Грузии функционирует Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Эта лаборатория еще в начале февраля получила современные тест-системы, благодаря которым стало возможным определять COVID-19. До этого биоматериалы грузинских пациентов с подозрением на новый коронавирус отправляли в одну из голландских лабораторий.

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили ранее заявила о готовности Тбилиси помочь жителям сепаратистских регионов «с диагностикой и критически важными для них лечебными сервисами».

Реакция в сепаратистских регионах

Абхазия и Южная Осетия пока отказываются от предложения Тбилиси, заявляя что ждут помощи от России.

«Сейчас наш запрос обрабатывается, и в ближайшее время мы должны получить соответствующую реакцию от российской стороны и получим необходимые препараты против коронавируса», – заявил в своем комментарии де факто глава абхазского МИДа Даур Кове.

При этом представитель сепаратистского Цхинвали Дмитрий Медоев обвинил власти Грузии в том что они «даже на такой теме, как коронавирус пытаются делать себе политический пиар».

Примечательно, что оба сепаратистских региона закрыли административную границу с остальной территорией Грузии, на этот раз под предлогом предотвращения распространения COVID-19. В Тбилиси заявляют, что это решение негативно провлияет на качество жизни местного населения, которое обычно закупает продукты и медикаменты на контролируемой Тбилиси территории, где также пользуется и медицинскими услугами.

Угроза распространения COVID-19 сорвала очередую встречу сторон в Женеве. Сопредседатели Женевских международных дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС заявили 16 марта о решении отложить 51-й раунд переговоров на фоне быстрого распространения новой коронавирусной инфекции. Очередная встреча с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии должна была состояться 31 марта – 1 апреля. Напомним, женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Кавказе регулярно проходят с осени 2008 года.