 

Американцы оперативно получат финансовую помощь для смягчения последствий пандемии коронавируса

18.03.2020, 0:15, Новости дня

Федеральное правительство собирается как можно быстрее направить финансовую помощь всем жителям США для смягчения последствий экономического удара в результате пандемии коронавируса.

«Я думаю, мы сделаем все, чтобы деньги были получены [американцами] как можно быстрее», – сказал президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме во вторник.

«Президент поручил мне сделать это прямо сейчас, – подтвердил министр финансов Стивен Мнучин, который также принимал участие в сегодняшней пресс-конференции. – Мы собираемся немедленно выслать чеки американцам. Имею в виду, [что это произойдет] сейчас, в течение следующих двух недель».

Администрация Трампа стремится к тому, чтобы Конгресс одобрил финансовое вливание в экономику в размере 850 млрд долларов, включая 250 млрд долларов в виде кредитов для малого бизнеса, и 50 млрд долларов для спасения американских авиаперевозчиков в рамках комплекса мер стимулирования экономики.

Эти меры могут быть приняты в дополнение к уже одобренному Палатой представителей пакету в размере 100 млрд долларов. Благодаря этому законопроекту американцы смогут получить больничные, пособия по безработице и другие льготы в связи с ударом по экономике, связанным с распространением COVID-19.

В Соединенных Штатах на данный момент известно о более чем 5000 случаях заражения коронавирусом, 96 человек умерли. Наибольшее количество смертей зафиксировано в штатах Вашингтон и Нью-Йорк.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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