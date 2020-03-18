 

Sony готовит новые игры по Вселенным Silent Hill, Metal Gear и Castlevania для PS 5

18.03.2020, 0:09, Разное

По сведениям зарубежных инсайдеров, разработчики из Sony вложили немалую сумму для формирования новых эксклюзивных проектов для консоли PlayStation 5. В планах японского бренда приобретение таких франшиз, как Silent Hill, Metal Gear и Castlevania.
Безусловно, разработчики из Konami не захотят просто так расставаться с этими сериями игр, но с другой стороны, за последние 5 лет они выпустили только один проект класса ААА. Речь идёт о стэлс-экшне Metal Gear Solid V: Phantom Pain. Затем у компании произошел конфликт с гейдизайнером Хидео Кодзимой, из-за чего последний уволился. Возможно, Konami и Sony заключат лицензионное соглашение. К примеру, у киностудии Disney нет ресурсов для создания видеоигр, но они продали лицензию Star Wars студии Electronic Arts.

Согласно данным некоторых источников, соглашение заключено, и сейчас идёт обсуждение последних деталей. При этом, специалисты обоих брендов уже готовы к разработке новых игр по франшизам Metal Gear, Silent Hill и Castlevania для PlayStation 5. В Sony понимают важность хорошей производительности новой приставки, но в то же время больше заняты составлением списка игр, которые будут представлены на ней.



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