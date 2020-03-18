Дочь Любови Успенской рассказала, как ухажеры матери “сами лезли” к ней

18.03.2020, 0:09, Разное

Дочь Любови Успенской стала участницей шоу “Пусть говорят”, в эфире которого рассказала, как ухажеры звезды проявляли к ней знаки внимания. Также наследница знаменитости раскрыла и другие семейные секреты.

Дочь Любови Успенской лишь недавно оправилась от травм, полученных при падении с велосипеда в горах Коста-Рики. На протяжении долгого времени Татьяна Плаксина проходила лечение и реабилитацию, и почти всегда с ней рядом была звёздная мать. Тем не менее, как только врачи позволили пациентке жить без их наблюдения, та покинула Россию и переехала в США. Проблемы со здоровьем и материнский уход не позволили певице и ее дочери найти общий язык. Между ними всё равно остались недомолвки и нерешённые проблемы.

В детстве наследница исполнительницы была положительным ребёнком, но в юности это вылилось в некий протест. В какой-то момент ухажеры звезды начали проявлять к ней знаки внимания, и это ей нравилось. В этом художница черпала самоутверждение, хотя и понимала неправильность таких действий. Вероятно, считает она, это тоже могло стать причиной размолвок, но знаменитая мать никогда не обращала внимания на неё внимания и не воспринимала, как самостоятельную личность.

Не исключено, что в настоящий момент лица у персонажей её картин грустны именно из-за эмоционального негатива, сохраняющегося в душе. Татьяна Плаксина призналась, если она когда-то решится простить Любовь Успенскую – это произойдёт в другой жизни. В этой же она помнит мать лишь, как человека, постоянно подавляющего её личность.