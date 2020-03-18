 

SZ – УЕФА перенёс ЧЕ-2020 на лето 2021 года

18.03.2020, 0:08, Новости дня

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесён решением УЕФА, пишет Süddeutsche Zeitung. Теперь он должен будет пройти летом 2021 года: отмечается, что благодаря переносу, у европейских лиг появляется возможность летом доиграть свои приостановленные чемпионаты.


Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на пандемию коронавируса и перенёс футбольный ЧЕ-2020 на лето следующего года, пишет Süddeutsche Zeitung. На внеочередной встрече, проводившейся в формате видеоконференции, присутствовали представители от всех 55 членов союза.

Издание напоминает, что изначально турнир должен был проводиться этим летом с 12 июня по 12 июля в 12 странах. В качестве новых сроков проведения УЕФА предложил 11 июня – 11 июля 2021 года.

«Перенос чемпионата Европы связан для УЕФА с колоссальными убытками, однако мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы не допустить сокращения финансирования развития футбола в странах-членах союза», — приводит издание слова главы УЕФА Александера Чеферина.

Как напоминает Süddeutsche Zeitung, идея о проведении ЧЕ в нескольких странах принадлежала бывшему главе УЕФА Мишелю Платини. Матчи должны были пройти в Мюнхене, Амстердаме, Риме, Санкт-Петербурге, Лондоне и прочих городах. Теперь, благодаря переносу первенства, европейские футбольные лиги получат возможность доиграть летом свои приостановленные чемпионаты, отмечает издание. 



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