Radio Maryja – пока невелики — польские эксперты о шансах Украины вернуть Крым

18.03.2020, 0:08, Новости дня

Несмотря на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский постоянно грозится вернуть Крым, польские эксперты смотрят на это обещание с известной долей скептицизма. «Пока нет достаточной поддержки Запада — это не более, чем покрикивание», говорят они в беседе с Radio Maryja. При этом политологи отмечают, что коронавирус и стремительное падение цены на нефть может изменить соотношение сил в «крымской схватке» в пользу Украины.



Reuters

«В понедельник прошло шесть лет с момента проведения нелегального референдума, в результате которого РФ отколола от Украины Крымский полуостров. Шансы вернуть оккупированные земли пока невелики», — пишет Radio Maryja.

Крымский полуостров — для РФ это стратегический пункт, ключевой в плане её интересов в бассейне Черного моря. «Захватив Крым*, РФ хотела закрепить здесь свои интересы и своё господство, по крайней мере, в северной части этого бассейна», — заявил в интервью Radio Maryja польский профессор Мечислав Рыба.

У РФ получилось это cделать и теперь с каждым годом Крым всё больше и больше связан с Москвой. По мнению историка, путь связывающий Крым с остальной частью РФ может навсегда отделить этот регион от Украины.

Польские эксперты также утверждают, что несмотря на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский гарантирует, что Украина вернёт Крым, тем не менее силы и желания его и всей страны для выполнения этой задачи недостаточно. «Украинцы с ней не справятся. Пока что они не обладают для этого достаточной поддержкой со стороны Запада. Имеют место только покрикивания, но из них особо ничего не следует», — констатировал польский профессор.

«На данный момент не видно политической силы, которая заставила бы Россию вернуть Крым. Пока что санкции оказались неэффективными», — отметил в свою очередь политолог Ярослав Коморничак. «Но возможно, что ввиду растущей эпидемии коронавируса это положение дел изменится», — подчеркнул эксперт.

В беседе с Polskie Radio он также выразил мнение, что если экономическая ситуация в РФ ухудшится из-за падения цен на нефть, то, вполне возможно, что РФ будет открыта для более тесного сотрудничества с другими странами в плане отмены введённых санкций. «И в этом случае в качестве аргумента может прозвучать вопрос возможного возвращения полуострова», — предположил Ярослав Коморничак.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).