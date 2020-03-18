 

Киргизия ввела запрет на въезд иностранцев

18.03.2020, 0:08, Новости дня

Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан, сообщила на пресс-конференции вице-премьер Алтынай Омурбекова.

«Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран», – цитирует РИА «Новости» Омурбекову.

По ее словам, подобные шаги предпринимают многие страны мира, и Киргизия не является исключением. При этом запрет не коснется грузоперевозок. 

«Иностранцы, которые находятся в Киргизии – смогут спокойно выехать из страны. Наши граждане смогут въехать в республику», – добавила вице-премьер.

В настоящее время, по данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, РФ с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцам в связи с распространением коронавируса. В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько смертельным является коронавирус COVID-19. 



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