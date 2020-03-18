 

Белорусский НПЗ начал переработку нефти из Азербайджана

18.03.2020, 0:08, Новости дня

Белорусский НПЗ в Мозыре начал переработку первой партии нефти от Азербайджана, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что второй танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что после двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Умерла Валентина Гагарина – вдова легендарного космонавта

24.01 / Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

31.01 / Oppo раскрыла дизайн своих первых “умных” часов

01.02 / Брошенных в аэропорту мальчишек отправили к бабушке

30.01 / Зеленский превратился в гвоздь, на котором держится все доверие к власти. Не выдержит он – рухнет вся нелепая конструкция

03.03 / ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку из-за вспышки коронавируса

01.02 / В России отменили тысячи советских законов

27.02 / Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

23.02 / Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

17.02 / Несколько книжных магазинов закрылись на день в знак протеста против приговора по делу “Сети”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика