Белорусский НПЗ начал переработку нефти из Азербайджана

18.03.2020, 0:08, Новости дня

Белорусский НПЗ в Мозыре начал переработку первой партии нефти от Азербайджана, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря.

Ранее сообщалось, что второй танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту.