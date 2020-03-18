 

Мнение: Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом

18.03.2020, 0:05, Разное

Это становится однообразным.
Вечером обстрелу подверглись американская база в Таджи к северу от Багдада и зеленая зона, где расположено посольство США.
Обстрел как обычно велся неуправляемыми ракетами с самодельных РСЗО. О жертвах и разрушениях пока информации нет.
Что примечательно, после утреннего обстрела Таджи американцы активизировали патрулирование вокруг базы при поддержке ударных вертолетов "Апач", что впрочем не помешало "народным мстителям" вечером того же дня снова отправить американцам гостинцы.

Сегодня также начался официальный вывод американских войск с базы в Аль-Каиме. На базе прошла официальная церемония передачи контроля иракским военным.

Источник: Colonel Cassad



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