Власти Москвы рассматривают вариант закрытия города на карантин

18.03.2020, 0:00, Разное

Власти Москвы рассматривают вариант введения жесткого карантина в столице, если число заболевших коронавирусом критически вырастет к 20 марта, сообщают «Открытые медиа» и «Ведомости» со ссылкой на источники в московской мэрии и правительстве.

План предусматривает возможность ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов, а также полный перевод на работу из дома сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города. Не исключено, что московские власти могут приостановить работу общественного транспорта, в том числе метрополитена, ограничить въезд в город даже на личном транспорте и сообщение с соседними областями.

«Ведомости» уточняют, что в столице могут ввести комендантский час (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), а улицы будет патрулировать полиция и Росгвардия. Нарушителей противоэпидемиологического режима будут задерживать.

При этом заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла информацию о возможном закрытии города.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью», — пояснила она.

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По последним данным, в РФ подтверждено 114 случаев заражения COVID-19. В общей сложности случаи COVID-19 зафиксированы в 26 российских субъектах.

Московские власти уже распорядились закрыть школы и рекомендовали университетам перейти на дистанционное обучение. Также в столице запретили все досуговые мероприятия численностью более 50 человек, а Минкультуры рекомендовало музеям по всей РФ не работать в выходные.