 

Трубоукладчик проекта «Северный поток – 2» сменил маршрут

17.03.2020, 23:53, Новости дня

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбикского пролива, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

По данным на утро вторника, трубоукладчик приближается к Мозамбикскому проливу в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар. Судно при этом уже миновало пункт назначения – египетский порт Суэц, куда оно должно было прибыть ориентировочно 25 марта, передает РИА «Новости».

Согласно данным другого портала по отслеживанию судов, Myshiptracking, «Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика – и, по оценкам портала, должен дойти туда 23 марта.

Ранее судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», также сменило курс.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» готовят к прохождению по Северному морскому пути.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать «Северный поток – 2».



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