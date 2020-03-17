Коронавирус выявлен у четверых баскетболистов “Бруклина”

17.03.2020, 23:50, Новости дня

Сразу четыре баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" оказались инфицированными коронавирусом. Имена игроков не сообщаются.

Четыре баскетболиста сдали положительный тес на вирус COVID-19. Все четверо были госпитализированы, а в клубе был введен карантин. Все игроки персонал обязаны соблюдать режим изоляции.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух игроков "Юта Джаз" Руди Гебера и Донована Митчелла, а также у баскетболиста "Детройт Пистонз" Кристиана Вуда. Чемпионат НБА был приостановлен на неопределенный срок.