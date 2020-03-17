 

Рубль укрепился к доллару и евро

17.03.2020, 23:48, Новости дня

Курс рубля усилил рост и прибавляет 1,3-1,6% к доллару и евро, доллар торгуется в районе 73,6 рубля, евро – ниже 82 рублей, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.58 (мск) вторника курс доллара падает на 1,06 рубля, до 73,6 рубля, курс евро – на 1,51 рубля, до 81,91 рубля, передает РИА «Новости».

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подскакивает на 3,33% – до 31,05 доллара за баррель.

Тем временем Банк РФ с расчетами 16 марта продал на рынке валюту на 3,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

При этом европейские фондовые биржи растут на 3-4% после предыдущего падения на 4-6%. 

По состоянию на 11.05 (мск) британский индекс FTSE 100 рос на 3,27%, французский CAC 40 – на 4,05%, немецкий DAX – на 4,45%. Итальянский FTSE MIB растет на 5,51%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.



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