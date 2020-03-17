Власти задумались о помощи авиакомпаниям
17.03.2020, 23:48, Новости дня
Правительство обсуждает тему помощи авиакомпаниям, которые столкнулись со сложностями из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос к правительству, этим занимается в правительстве (Андрей) Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее», – сообщил представитель Кремля, передает РИА «Новости».
По его словам, с подобными проблемами столкнулись авиакомпании по всему миру.
«Известно, что правительство обсуждает активно тему помощи авиакомпаниям. Что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», – заключил Песков.
Во вторник глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из РФ может привести к банкротству ряда авиакомпаний.
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