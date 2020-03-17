 

Власти задумались о помощи авиакомпаниям

17.03.2020, 23:48, Новости дня

Правительство обсуждает тему помощи авиакомпаниям, которые столкнулись со сложностями из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос к правительству, этим занимается в правительстве (Андрей) Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее», – сообщил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

По его словам, с подобными проблемами столкнулись авиакомпании по всему миру.

«Известно, что правительство обсуждает активно тему помощи авиакомпаниям. Что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», – заключил Песков.

Во вторник глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из РФ может привести к банкротству ряда авиакомпаний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / США призвали Грузию укреплять демократию

05.01 / В Крыму пьяный полицейский сбил пешехода насмерть

05.03 / СК предоставил госзащиту Цеповязу

16.02 / Эрдоган не поверил словам сочувствия от США

27.01 / Автоновости: Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

29.12 / На Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом

06.02 / Задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда Москвы

07.02 / В Польше демонтировали памятник благодарности советским солдатам

04.03 / Рада назначила новый Кабинет Министров

11.02 / Исполнительный директор Нафтогаза остался без премии за арбитраж с Газпромом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика