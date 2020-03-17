Блогеры отреагировали на смерть Лимонова

17.03.2020, 23:48, Новости дня

Журналисты, телеведущие и блогеры обсуждают сообщение о смерти писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Скончался Эдуард Лимонов…. помню его по эпическому интервью в #СобчакЖивьем и по великолепным книгам. Писатель он был и правда гениальный. Rip», – написала телеведущая Ксения Собчак.

«Лимонов умер. Эпоха ушла», – написала главред RT Маргарита Симоньян. «Что-то есть неуловимо символичное в том, что вдова Гагарина и Лимонов умерли в один день. Подтвердив старую теорию о том, что «они уходят парами», – добавила она позднее.

«Я его как-то спрашиваю: «Эдуард Вениаминович, можно личный вопрос? Вот самый тупой из неприличных – вам под 70, а с вами ВСЕГДА потрясающие юные девы. И я знаю, что они не декоративную функцию исполняют, вы с ними, натурально, спите. Как вам удается, столько лет держать, что называется, градус?» А он отвечает: «Вы же знаете моих прошлых женщин? И они знают, в книжках читали. Они ж не со мной спят, они в историю входят», – рассказал писатель Сергей Минаев.

Медиаменеджер Тина Канделаки назвала Лимонова «человеком войны, войны с режимом». «Не только в СССР, но и в США. Войны гражданской: в Югославии, Приднестровье и Грузии. Эдуард Лимонов был революционером. Он хотел еще одного переворота – в нашей с вами стране. Пассивное большинство его не интересовало, он видел только своих сподвижников и враждебное, как он считал, государство», – написала она.

«Для войны нужны два полюса. После Второй мировой писатели занимались и занимаются тем, чтобы перевести столкновение полюсов в игру и шутку. Так они пытаются остановить кровопролитие. Лимонов же настаивал на войне всех против всех. Он так и не вернулся со своих умозрительных фронтов. Мир праху…» – заключила Канделаки.

«Не стало писателя Эдуарда Лимонова. Что про него можно сказать? 20 лет назад его люди подняли над Севастополем российский флаг. Он ушел за несколько часов до годовщины возвращения Крыма в состав России. В этом весь Эдуард Лимонов. Царствие Небесное», – написала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Умер Лимонов. Это больше чем, личное. Завтра будет длинный текст. О Деде нужно и правильно рассказывать много. Год, который мы – Влад, Санек, Дима Хаски, Русик – провели с ним на съемках фильма – был невероятным временем. Просто невероятным. Спасибо, Веньяминович!» – написал военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев привел цитату Лимонова: «Все в жизни – политика. Вы выходите на улицу, идете… Темно, под фонарем три молодых человека. Надо решить: пройти мимо с гордо поднятой головой, перейти трусливо на другую сторону или повернуться и не идти? Русская политика – та же ситуация под фонарем, только со множеством действующих лиц».

«Дед ушел», – написал военкор Евгений Поддубный.

«Ушел очень большой писатель. Ушел настоящий Мастер. Царствие Небесное», – пишет Telegram-канал Саваничи.

Лимонову было 77 лет. Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.