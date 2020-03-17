“Будто тонут”: страшные откровения медиков об умирающих от коронавируса

17.03.2020, 23:42, Разное

Пандемия коронавируса охватывает все больше людей. И если в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, она пошла на спад, то в Европе болезнь распространяется стремительно быстро. На данный момент больше всего заболевших находится в Италии – почти 28 тысяч человек. Из них 2,1 тысяча – умерли.

Врачи не справляются с большим потоком пациентов. Изначально в 15-ти итальянских реанимациях было 130 коек. На сегодняшний день их число составляет 800. Эти места подходят лишь для содержания и лечения тяжело больных людей. Если тенденция сохранится, то до конца марта из пяти тысяч мест на всю Италию останется лишь две тысячи в Ломбардии, отмечают медики.

От этого вируса, по словам врачей, в основном умирают пожилые люди. Смерть настигает их в сознании. Когда пациенты понимают, что пришел их час, они просят санитаров устроить видеозвонок родными. Таким образом люди прощаются. “Они как будто тонут”, – вспоминает миланский врач Франческа Кортелларо последние минуты жизни больных.

Один из сотрудников клиники “Сан Карло Борромео” признался, что сложившаяся обстановка его угнетает. Ему постоянно приходится выбивать для поступивших все больше мест. Например, к отделению, где находилось изначально восемь коек, добавили еще 23.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Напомним, на планете заразились почти 190 тысяч человек, согласно официальным данным на вечер 17 марта. Помимо Италии, большое количество больных находится в Иране, Испании и Южной Корее. От коронавируса скончались 7,5 тысяч жителей Земли.