 

Организаторы “Евровидения” сделали заявление об отмене конкурса из-за коронавируса

17.03.2020, 23:42, Разное

Индустрия развлечений сильно страдает от вируса, захватившего мир. Уже сейчас отменены десятки концертов, отложены кинопремьеры, спортивные мероприятия, а в СМИ появляются сообщения о новых заболевших. Паника может помешать и проведению популярного музыкального конкурса, намеченного на май. 

Как заявили представители мероприятия в официальных соцсетях, все понимают, что люди с нетерпением ждут точных данных. Поэтому организаторы стараются ускорить процесс принятия окончательного решения.

“Из-за постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом и большим количеством людей, с которыми стоит проконсультироваться, нужно учесть все детали. Пожалуйста, потерпите еще. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время”, – написано в официальном инстаграм-аккаунте. 

Напомним, от России на конкурс должна отправиться группа Little Big с песней Uno. Официальный клип на композицию эпатажного коллектива произвел фурор, набрав за несколько дней почти 30 миллионов просмотров на “Ютуб”. 



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