Мнение: Где мётлы, где лопаты, где?..

17.03.2020, 23:30, Разное

Россия с завтрашнего дня по 1 мая закрывает свои границы для 📸иностранцев. Исключения – для дипломатов и прочих дальнобойщиков, а также лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

По статистике МВД, на конец прошлого года действующие ВНЖ имели чуть более 1 млн иностранцев (https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/)(419 тыс. – РВП и и 626 тыс. – ВЖ). В то время как всего на миграционный учет с января по декабрь 2019 года было поставлено 19,5 млн иностранцев. Правда, 16,5 млн было с этого самого учета снято.

Что означают все эти цифры? То, что масса иностранных граждан, ездят в Россию туда-сюда. Без оформления соответствующего РВП или ВЖ, иностранец может находиться в РФ не более 3 месяцев. Потом он должен выехать и въехать снова не ранее, чем через 3 месяца, чтобы провести у нас еще 3 месяца.

На деле все не так. Большая часть гастарбайтеров либо не выезжает вовсе, либо выезжает и тут же въезжает обратно. То есть сначала снимается с миграционного учета, а через несколько дней въезжает и снова становится на этот самый учет.

Поговорите с таксистами, домработницами, няньками из зарубежья (в основном, ближнего) За редким исключением, все поступают именно так. Это нарушение, но наши миграционные службы, как правило, закрывают на него глаза. Более того, многие гастарбайтеры уверены, что, выезжая раз в 3 месяца и тут же возвращаясь, они четко придерживаются закона.

И вот теперь некоему потоку дворников, строителей, водителей и т.п. пришел срок выехать из России, чтобы тут же сюда вернуться. Ситуация усугубляется тем, что ряд стран, которые поставляют нам дешевую рабсилу (в частности, Киргизия, Узбекистан, Молдова) тоже закрыли границы.

Будут ли выезжать российские гастарбайтеры? А если да, смогут ли они въехать назад?

Упростим вопрос. Кто будет весной перекладывать бордюры нашему Сергею Семенычу? Или коронавирус обнулил даже реконструкцию и реновацию?

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