Дума решила не рассматривать вопрос запрета наличных денег

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17.03.2020, 23:30, Новости дня

Вопрос о запрете использования наличных из-за коронавируса в Госдуме ставиться не будет, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Мы не будем ставить вопрос о запрете наличных, об отказе от них. Это право человека, пусть он сам решает. У нас есть люди, которые по религиозным соображениям не хотят пользоваться электронными инструментами, и мы не имеем права обязывать их переходить на карточки. Пусть выбирают сами способ оплаты», – передает ТАСС сообщение Аксакова.

Он также призвал граждан по возможности не использовать наличные средства из-за опасности заразиться коронавирусом.

«Наличные деньги реально являются носителями всевозможных вирусов, поскольку они проходят через миллионы рук. Обработка есть, но в любом случае какая-то часть микробов на них сохраняется. Это, очевидно, одно из направлений распространения вирусов, заболеваний», – сказал Аксаков.

Парламентарий рекомендовал использовать карты и другие средства безналичной оплаты.

В понедельник Народный банк Китая (ЦБ) принял меры по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 млрд юаней новыми банкнотами. Использованные банкноты поступают на дезинфекцию и на карантин от семи до 14 дней.



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