Милонова не пустили в посольство Ливии в Москве

17.03.2020, 23:30, Разное

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в посольство Ливии в Москве по поводу заключенных в ливийской тюрьме россиян, но его отказали принимать.

Милонов возмущен поведением сотрудников посольства. Несмотря на то, что он пришел туда в рабочее время, официально представился и озвучил цель визита, к нему никто не вышел. Общение велось через интерком. Он счел это неуважением и свидетельством нарушения Ливией международных обязательств.

Он уверен, что нужны более решительные меры по освобождению россиян, оказавшихся в ливийском плену.

Насчет сотрудников ливийского посольства парламентарий пришел к выводу, что «язык дипломатии не для этих людей».

Милонов хотел лишь передать обращение, в котором требовал разъяснить ситуацию с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Хотел узнать, почему они до сих пор находятся в тюрьме. По существующим международным договоренностям дипмиссия Ливии должна ответить на обращение и разъяснить, в чем их обвиняют.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан — российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей. Несмотря на то, что они заранее согласовали свой приезд и детали своей работы, их незаконно задержали боевики RADA, подчиняющиеся так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Жизни россиян каждый день угрожает опасность, так как тюрьма «Митига», где они содержатся, находится рядом с одноименным аэропортом, подвергающимся регулярным обстрелам.