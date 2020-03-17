 

В Кремле сочли несправедливыми претензии Минска из-за мер по коронавирусу

17.03.2020, 23:30, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник не говорили по телефону, на вторник разговор тоже не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом могу еще раз повторить, что на уровне главы правительства, через его визави с белорусской стороны, наши белорусские союзники, партнеры и друзья были информированы заранее о том, что такие меры будут приниматься. Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос об общении глав государств по этому поводу, он заметил: «Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня или нет, я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряженный рабочий день».

«Дело в том, что президенты РФ и Белоруссии созваниваются часто, и они это могут делать весьма оперативно в течение дня, поэтому если такой разговор состоится, мы вас проинформируем», – добавил он.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.



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