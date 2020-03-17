 

Омбудсмен решила побеседовать с блогером Диденко из-за скандального видео

17.03.2020, 23:30, Новости дня

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская проведет беседу с блогером Екатериной Диденко, которая после гибели мужа в бассейне с сухим льдом записала видео с имитацией попытки самоубийства вместе с детьми.

«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», – сообщила Ярославская РИА «Новости».

По данным омбудсмена, Следственный комитет не увидел в действиях блогера ничего опасного, поскольку угрозы жизни детей не было.

Ранее Диденко опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с двумя детьми на руках взобралась на подоконник под грустную мелодию.

В конце февраля популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Психолог рассказала, что поведение блогера после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.



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