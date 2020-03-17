Ученые из США призвали не носить кольца при коронавирусе

17.03.2020, 23:30, Разное

Американские специалисты предложили людям не носить часы и кольца при распространении коронавируса. Такая мера даст возможность заметно уменьшить возможность размножения бактерий.

Мытье рук крайне важная привычка, необходимая для предотвращения размножения опасных бактерий во время вспышки коронавируса, но кольца и перстни, которые люди носят каждый день, способны воспрепятствовать гигиеническим мерам. С соответственным комментарием на этот счет выступили научные сотрудники Университета Мэриленда. По их словам, если на ювелирных изделиях присутствует грязь, но они были предварительны сняты, а при возвращении на пальцы снова могут подвергать опасности человека. Это же касается и наручных часов.

В собственных выводах эксперты полагаются на результаты исследования, которое провели два года назад исследователи Университета Джорджии. Та научная работа продемонстрировала, когда медики носили перстни, выполняя при этом свои рабочие обязанности, на тех областях, где кольца соприкасались с кожным покровом, возникали опасные микробы. Обнаружили специалисты и то, что у не носивших драгоценности на пальцах имелось меньшее количество патогенов.

Исследование 17-летней давности показало снижение эффективности средств дезинфекции в том случае, если человек носит кольцо и моет руки качественным мылом. Специалисты рекомендуют населению, кто не желает временно перестать носить кольца, регулярно снимать их и хорошо вымывать теплой водой и с антисептиком.