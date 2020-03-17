За два дня в Украину вернулось 33 тыс. украинцев – Зеленский
17.03.2020, 23:20, Новости дня
Вчера, 16 марта, в Украину из заграницы 125 рейсами вернулось 23 тыс. украинцев. Об этом 17 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента.
По его словам, сегодня, 17 марта, 50 рейсами в Украину вернулось еще 10 тыс. украинцев.
“На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов. Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции”, – отметил президент.
Звернення Володимира Зеленського щодо повернення додому громадян, які перебувають за кордоном.
Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому. Президент закликав таких осіб реєструватись у системі ДРУГ: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab Крім того, Президент повідомив про створення хабових точок, потрапивши в які, українці зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Це Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація невдовзі буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/Також Володимир Зеленський поділився таким переліком корисних посилань:• Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:• Сайт: http://moz.gov.ua/• Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine• Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz
Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 17. märts 2020
По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.
В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.
За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.
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