За два дня в Украину вернулось 33 тыс. украинцев – Зеленский

Звернення Володимира Зеленського щодо повернення додому громадян, які перебувають за кордоном.

Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому. Президент закликав таких осіб реєструватись у системі ДРУГ: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab Крім того, Президент повідомив про створення хабових точок, потрапивши в які, українці зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Це Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація невдовзі буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/Також Володимир Зеленський поділився таким переліком корисних посилань:• Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:• Сайт: http://moz.gov.ua/• Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine• Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz

Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 17. märts 2020