В Украине удвоилось количество инфицированных коронавирусом, Венедиктова стала генпрокурором. Главное за день
17.03.2020, 23:20, Новости дня
Коронавирус. Украина
В Украине выявлены еще семь случаев коронавирусной инфекции. Среди зараженных – двое маленьких детей.
У женщины, умершей в Черновцах 16 марта, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Она стала второй жертвой эпидемии в Украине.
Метро закрыто
В Днепре, Харькове и Киеве, согласно постановлению Кабмина, закрыты метрополитены. Количество пассажиров в городском транспорте начиная с 18 марта не должно превышать 10. В Киеве в гортранспорт не будут пускать людей без масок.
Возвращение украинцев
За два дня в Украину вернулось из-за рубежа 33 тыс. человек, сообщил президент Владимир Зеленский.
С 17 марта Украина остановила регулярное международное авиасообщение.
Реакция парламента
Верховная Рада приняла законопроект о противодействии распространению коронавируса. Он предусматривает возможность удаленной работы, доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации последствий эпидемии, а также вводит административную и уголовную ответственность за нарушение правил обсервации и умышленное заражение коронавирусом.
Кроме того, на период карантина запрещено начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Реакция Нацбанка
Национальный банк Украины не намерен вводить ограничений на валютном рынке для поддержки курса гривны, в частности обязывать экспортеров продавать валютную выручку. Об этом заявил замглавы регулятора Олег Чурий.
Назначен генпрокурор
Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил ее в должности. Впервые пост главы украинской прокуратуры заняла женщина.
Исполнявший обязанности руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал заявление об отставке.
Новый министр
Заместитель генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка) Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Левин под арестом
Печерский суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Левина, предполагаемого организатора нападения на херсонскую активистку Екатерины Гандзюк.
Умер Лимонов
Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни.
Евро 2020 не состоится
Чемпионат Европы по футболу, запланированный на лето 2020 года, перенесен на июнь – июль 2021 года.
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