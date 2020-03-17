В мире: Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

17.03.2020, 23:16, Новости дня

Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей королевства прекратить все контакты, без которых можно обойтись, чтобы избежать распространения коронавируса.

«Настало время прекратить маловажные контакты с окружающими, это особенно важно для тех, кому старше 70, для беременных женщин и людей с заболеваниями», – сообщил Джонсон, выступая в Вестминстере. По его словам, необходимо прекратить все поездки, избегать пабов, клубов и театров.

Премьер рекомендовал британцам работать из дома, а тем, кто находится в контакте с потенциально зараженными, или тем, у кого есть кашель или температура, оставаться дома в течение двух недель. Людей с серьезными проблемами со здоровьем премьер потребовал «оградить» от социальных контактов сроком на 12 недель.

Напомним, минздрав Великобритании обнародовал неутешительный прогноз, что в королевстве эпидемия может продлиться еще год. За это время в медучреждения могут госпитализировать 7,9 млн человек.

Как напоминает «Интерфакс», к понедельнику в Великобритании было выявлено 1543 зараженных коронавирусом, 36 из них скончались. Таким образом, королевство входит в десятку наиболее пострадавших стран. Однако, в отличие от других западных стран, оно не блокирует границ, не закрывает школ и не вводит других жестких запретов. Многие медики критикуют правительство за такую реакцию.

Однако власти сомневаются в том, что полная отмена занятий будет эффективной мерой и вообще в том, что дети являются эффективными переносчиками инфекции. Школам лишь рекомендовано отменить все поездки и экскурсии. Британские власти не стали запрещать массовые мероприятия – считается, что такая мера сократит число зараженных всего на 5%. Они полагают, что коронавирус легче распространяется в замкнутом пространстве – вроде паба, чем на стадионе.

Единственный четкий запрет, который еще не ввело, но уже анонсировало правительство – не выходить из дома людям старше 70 лет. «Решение об изоляции пожилых людей будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим, основываясь на научных данных, что время пришло», – сказал накануне министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Как уточняет Би-би-си, британцам старше 70 лет запретят не только выходить на улицу, но и принимать гостей. Еду и медикаменты им будут доставлять прямо до дверей. По словам министра, речь идет об «очень долгом промежутке времени». Ограничения будут действовать на всей территории страны, кроме Шотландии.

В конце прошлой недели советник правительства Великобритании, сэр Патрик Валланс сделал сенсационное заявление, в котором фактически призвал власти сосредоточить свое внимание только на стариках, а не на остальных жителях страны, «поскольку большинство переносит это в легкой форме, это поможет нам выработать что-то вроде группового иммунитета, чтобы большее число людей получило иммунитет против этого заболевания, что сократит дальнейшее инфицирование». По всей видимости, добавил Валланс, коронавирус станет «повторяющейся из года в год сезонной инфекцией».

Российские вирусологи подтверждают, что коллективный иммунитет к новому вирусу действительно со временем может возникнуть. Вопрос лишь в сроках и в том, какую цену за это придется заплатить.

«Коллективный иммунитет может быть сформирован либо в результате вакцинации, либо в результате естественного переболевания, либо и тем и другим путем одновременно», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов. Эксперт привел в пример Китай: по его мнению, в провинции Хубэй, которая стала источником эпидемии, групповой иммунитет начал формироваться еще в январе. «Сейчас в этой провинции уже имеется заметная иммунная прослойка. Хотя она недостаточна, чтобы предотвратить последующие эпидемии, но она есть», – заметил вирусолог.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев полагает: делать ставку на естественное переболевание в случае с малоизвестным вирусом опасно. «Валланс фактически призывает не принимать никаких мер, дать возможность переболеть в легкой форме, чтобы выработать групповой иммунитет.

Это не что иное, как постановка эксперимента над собственным населением, над целой нацией.

Оригинальный подход. Такого, по-моему, в мире еще не было», – сказал профессор Зуев газете ВЗГЛЯД. По его мнению, ни к чему, кроме массового заражения и бесконтрольного распространения болезни, это не приведет.

«Нельзя забывать о том, что вирус один, а виды инфекции, которые он порождает в организме каждого человека, могут быть разными. У одного это вызовет тяжелое поражение легких и смертельный исход, у другого – тяжелое заболевание, которое кончится выздоровлением. Третий перенесет заболевание средней тяжести, которое может привести к осложнениям, если человек еще чем-то болел. А у четвертого болезнь пройдет бессимптомно, внешне человек останется здоровым», – перечислил вирусолог.

Четвертая форма инфекции, скрытая и бессимптомная – самая коварная, подчеркнул Зуев. Это значит, что вирусоноситель остается вне контроля и может передавать заболевание. Опасность британского метода в том, что такие скрытые вирусоносители будут распространять те варианты инфекции, которые приведут у других к тяжелому заражению со смертельным исходом, отметил собеседник. «Тогда британцы и схватятся за голову, но будет поздновато», – прогнозирует вирусолог.

При этом профессор Зуев склонен согласиться с предположением британского медика: коронавирус может стать сезонной повторяющейся инфекцией. «Этот вирус оказался достаточно «приветлив» в отношении людей в различных климатических поясах, – отметил эксперт. – Он вполне может сохраняться. Такая форма «обоюдовыгодна» и вирусу (который сохраняется в живой клетке), и организму человека. Французские врачи в свое время назвали это «джентльменским соглашением».

Переболевший какой-то инфекционной болезнью человек получает так называемый нестерильный иммунитет – устойчивость к заражению тем же вирусом, отметил Зуев. «Например, пневмотропный вирус гриппа «приходит» дважды в год, поздней осенью и ранней весной, когда холодно и сыро, когда снижен иммунитет. Летом он никуда не уходит, а скрыто присутствует в организме. Такая же история вполне возможна и в случае коронавируса», – указал эксперт. Зуев не исключает, что с приходом тепла заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, пандемия закончится, но вирус не уйдет насовсем.

«Если COVID-19 превратится в обычный сезонный вирус, как эпидемический грипп, то придется, по всей видимости, вакцинировать хотя бы группы риска, то есть в первую очередь пожилых людей», – подытожил Щелканов.

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