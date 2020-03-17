 

Определена группа крови долгожителей

17.03.2020, 23:16, Новости дня

Ученые заявили, что люди с четвертой группой крови живут дольше остальных, также были выявлены характерные особенности для других групп крови.

У людей с первой группой крови чаще других бывает проблема с репродуктивной системой, однако у них реже остальных случаются болезни сердца, передает «Царьград» со ссылкой на OANews. 

У людей со второй группой крови больше вероятности заболеть простудой и диабетом, а также есть склонность к депрессии и развитию рака желудка.

У третьей группы крови повышенный иммунитет к инфекциям, но для них опасны отит и онкология.

Люди с четвертой группой крови, как правило, являются долгожителями, но у них чаще остальных выявляют порок сердца.

В феврале ученые открыли паразитический организм, у которого нет митохондрий – главных клеточных «энергостанций», извлекающих с помощью кислорода энергию из питательных веществ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / “Слідство.Інфо” опубликовало фамилии 44 человек, которых передали в ОРДЛО во время обмена

06.02 / Euronews – легендарная Припять отметила 50-летие наплывом туристов

26.01 / Израильтянка Иссахар подала президенту РФ прошение о помиловании

19.02 / Бывший полицейский признался, что подбросил наркотики Ивану Голунову по указанию начальства

27.12 / Бекешкина: Украинцы доверяли новым антикоррупционным органам, но потом возник вопрос – где посадки? Нет? Вот и пришло разочарование

11.01 / Дыхне: Есть надежда, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране вернут в Украину грузовым бортом, который привел туда комиссию

15.01 / Никаких обысков у главы налоговой не проводится – ГНС

15.01 / Федерация бокса РФ начала расследование результатов допинг-теста Беспутина

29.12 / В Белоруссии выразили надежду на переговоры Путина и Лукашенко до конца года

27.02 / Грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика