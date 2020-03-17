Определена группа крови долгожителей
17.03.2020, 23:16, Новости дня
Ученые заявили, что люди с четвертой группой крови живут дольше остальных, также были выявлены характерные особенности для других групп крови.
У людей с первой группой крови чаще других бывает проблема с репродуктивной системой, однако у них реже остальных случаются болезни сердца, передает «Царьград» со ссылкой на OANews.
У людей со второй группой крови больше вероятности заболеть простудой и диабетом, а также есть склонность к депрессии и развитию рака желудка.
У третьей группы крови повышенный иммунитет к инфекциям, но для них опасны отит и онкология.
Люди с четвертой группой крови, как правило, являются долгожителями, но у них чаще остальных выявляют порок сердца.
В феврале ученые открыли паразитический организм, у которого нет митохондрий – главных клеточных «энергостанций», извлекающих с помощью кислорода энергию из питательных веществ.
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