Определена группа крови долгожителей

17.03.2020, 23:16, Новости дня

Ученые заявили, что люди с четвертой группой крови живут дольше остальных, также были выявлены характерные особенности для других групп крови.

У людей с первой группой крови чаще других бывает проблема с репродуктивной системой, однако у них реже остальных случаются болезни сердца, передает «Царьград» со ссылкой на OANews.

У людей со второй группой крови больше вероятности заболеть простудой и диабетом, а также есть склонность к депрессии и развитию рака желудка.

У третьей группы крови повышенный иммунитет к инфекциям, но для них опасны отит и онкология.

Люди с четвертой группой крови, как правило, являются долгожителями, но у них чаще остальных выявляют порок сердца.

В феврале ученые открыли паразитический организм, у которого нет митохондрий – главных клеточных «энергостанций», извлекающих с помощью кислорода энергию из питательных веществ.