Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом индексов

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17.03.2020, 23:16, Новости дня

Ключевые индексы к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник выросли на 5-6%. В частности, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 1048,79 пункта (5,19%) и установился на отметке 21237,31 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 143,06 пункта (6%) до уровня 2529,19 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq – на 430,19 пункта (6,23%), до 7334,78 пункта, передает ТАСС.

Нефть WTI к 23.10 мск потеряла в стоимости 1,80 доллара (6,27%) и торгуется на уровне 26,89 доллара за баррель.

Как пишет The Wall Street Journal, давление на рынки сняла новость о готовности властей США для решения проблем с ликвидностью покупать определенные американские ценные бумаги на сумму до 1 трлн долларов для борьбы с последствиями вспышки коронавируса.

В понедельник торги на Нью-Йорксой бирже закрылись сильнейшим падением Dow Jones в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника – 19 октября 1987 года. Индекс потерял почти 3000 пунктов.



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