 

Дженнифер Лопес в прозрачном платье привлекла внимание к своей коллекции обуви

17.03.2020, 23:09, Разное

Знаменитая актриса подготовила коллекцию обуви собственного дизайна. Лучшей рекламой для своего проекта звезда посчитала серию смелых снимков в откровенных нарядах.
Маркетинговый ход был выбран специально для полного охвата аудитории. Женскую её часть, безусловно, заинтересовали откровенные модели одежды знаменитости. На одном из фото Лопес предстала в прозрачном платье, подчеркивающем все изгибы её стройного тела. Высокий разрез открывает точеные ноги актрисы, где все внимание зрителей привлечено к изящной обуви. Жест, покоряющий своей естественностью, направляет потенциальных покупателей на основную деталь снимка. Три года назад мюли попали в wish-листы всех модниц мира, но покидать их не спешат. Каблук-шпилька и украшенная блестками передняя часть модели делают обувь частью аутфита для торжественного выхода. Составлять образы с мюлями проще простого — они подходят к любой одежде. Но летящее платье и мюли на высокой шпильке выглядят беспроигрышным вариантом.

На втором снимке Дженнифер Лопес изображена в зеленой мини-юбке и ярко-желтом кожаном топе. Такого же цвета туфли с переплетенными завязками и открытой пяткой сразу же приковывают взгляд за счет повтора цветового решения. Леопардовый принт косухи и белья вновь повторяется на легких босоножках, где плетенка уже представлена в ином – более утонченном варианте. Образы 50-летней актрисы и талантливого дизайнера впечатляют не только совершенством тела, но и своей сексуальностью.



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