 

Жену Андрея Бурковского госпитализировали с пневмонией

17.03.2020, 23:09, Разное

Супруга Андрея Бурковского была госпитализирована с диагнозом пневмония. Актёр пояснил о случившемся поклонникам.
Бурковский отметил, его супругу доставили в больницу после резкого ухудшения самочувствия. Изначально у неё появились симптомы простуды, однако болезнь развивалась очень быстро. Медики рассказали о пневмонии и оставили женщину под присмотром на срок около недели, продолжая лечение при помощи антибиотиков. К настоящему времени самочувствие жены актера улучшилось.

Помимо этого, по словам знаменитости, его супруга страдала от высокой температуры и прочих неприятных симптомов. Особенности заболевания напомнили его поклонникам о коронавирусе, однако последний не поддаётся лечению антибиотиками. Бурковский добавил, его дети также перенесли болезнь, а в Москве вообще оказалось множество пациентов с пневмонией. Он не исключает, что распространяется новая инфекция.



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