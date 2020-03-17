Марина Орлова призналась, главная роль в фильме о Юлии Началовой повлияла на ее жизнь

17.03.2020, 23:09, Разное

Марина Орлова пересмотрела многие свои взгляды, сыграв Юлию Началову в картине, посвященной покойной певице. Актриса поняла, какая хрупкая человеческая жизнь.

Существует вероятность, что она внезапно оборвется из-за болезни или других обстоятельств. Орлова стала относиться к славе как «надуманной иллюзии». Благодаря роли в фильме актриса «познакомилась» с Началовой и поняла, каким человеком та была. Певица полностью отдавалась работе, поэтому не уделяла внимание здоровью, что и привело к смерти. Судя по карте желаний, найденной в квартире исполнительницы, для нее на первом месте стояли популярность и материальное благополучие. По мнению Орловой, сейчас многие об этом мечтают, но она уверена, главным должны быть внутренняя гармонии и здоровье.



Началова, как заметила актриса, питала страсть к дизайнерским вещам. Орлова и сама замечает за собой подобное, но в последнее время ей больше нравится коллекционировать впечатления, на которые ей не жалко денег. Знаменитость добавила, что из-за эпидемии коронавируса принято решение о переносе премьеры фильма о талантливой вокалистке, передает «НьюИнформ».