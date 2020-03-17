Эксперты указали на опасность «рассылок ВОЗ»
17.03.2020, 23:08, Новости дня
Рассылка писем якобы от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится, чтобы украсть данные пользователей, сообщил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Мошенники всегда отслеживают резонансные темы, потому и взяли на вооружение тему коронавируса, сообщил Ющук в интервью радио Sputnik.
Злоумышленники также нередко организовывают «пожертвования» на борьбу с вирусом, отметил эксперт.
«Весь мир занимается рекламой опасности коронавируса. Эта тема потенциально затрагивает каждого человека, поэтому количество переходящих по таким ссылкам будет больше. ВОЗ не рассылает письма каждому человеку, у них нет такой возможности и необходимости. Люди должны понять, что такое письмо не могло прийти от кого-то хорошего. Скорее всего, по таким ссылкам перейдут те, кто переходит и по остальным ссылкам, в этом плане их вряд ли что-то спасет. Нужно думать, и, как надо мыть руки, надо не переходить по подозрительным ссылкам», – сказал Ющук.
Гендиректор Reactive Phone Иван Семенов в беседе с «Москва 24» призвал критично относиться к любым сообщениям от неизвестных контактов, а подозрительные письма удалять сразу.
Он отметил, что наиболее уязвимы для мошенников ОС Android, Windows 7 и Windows XP из-за нерегулярного обновления.
По его мнению, самым распространенным спамом является ссылка в картинке.
В начале марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объявил, что в ведомстве создан отдел по расследованию киберпреступлений.
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