 

Путин потребовал от Генпрокуратуры бороться с необоснованным ростом цен на продукты

17.03.2020, 23:08, Новости дня

Президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания. Нужно работать над этим, причем повсеместно – и в центре, и на местах», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что все проблемы из-за коронавируса и ситуации на рынке энергоносителей так или иначе отражаются на экономике России, передает РИА «Новости».

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается и на нашей экономике, на ее функционировании», – сказал Путин.

Накануне Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов.

До этого эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в РФ не будет.



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