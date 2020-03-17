 

Черногория выдвинула условие для разрешения на вылет 1 тыс. пассажиров «Победы»

17.03.2020, 23:08, Новости дня

Лоукостер «Победа» не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около 1 тыс. граждан РФ из Тивата, рассказали в пресс-службе компании. Источник, близкий к российским авиавластям, сообщил, что Черногория выдвинула требование для выдачи соответствующего разрешения.

В «Победе» рассказали, что лоукостер планировал выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года, однако правительство Черногории приняло решение закрыть воздушное пространство. В результате около 1 тыс. пассажиров остаются в Тивате. «Авиакомпания прилагает все усилия для получения разрешения властей Черногории на их вывоз», – говорится в сообщении компании.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к авиавластям России, Черногория, со своей стороны, требует вывезти из Москвы в Тиват без билетов 50 своих граждан. «Правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов», – сказал информатор.

По его словам, Черногория готова выпустить россиян, у которых есть билеты на рейсы российских авикомпаний, со своей территории, «только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В пресс-службе Росавиации сообщили, что совместно с МИД РФ принимают меры для получения необходимых разрешений на вывоз граждан РФ из Черногории.

Ранее во вторник стало известно, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).



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