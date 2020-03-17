 

Скандалы: Действия ливийского посольства возмутили депутата Милонова

17.03.2020, 23:00, Разное

Дипломаты отказались давать ответ на запрос депутата Госдумы касаемо судьбы пленных российских социологов, томящихся в тюрьме «Митига» под Триполи

Подобный жест ливийских дипломатов Милонов назвал возмутительным. Парламентарий подчеркнул, что в посольстве сообщили,об отказе принимать обращение лично. Милонов отметил, что пришел к зданию посольства в официальные часы его работы, однако никто к нему даже не вышел – беседовать пришлось через интерком. Депутат считает, что даже это показывает неуважительное отношение диппредставителства Ливии.

Парламентарий заявил, что режим ПНС в Ливии можно назвать «садистским и нацистским». Анархия в североафриканской стране должна подтолкнуть Россию к более решительным мерам.

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«Это бандиты», — считает Милонов. — Для них незнаком язык дипломатии».

«Их настоящие хозяева из посольства США дали им полный мандат осуществлять такие беспрецедентные гонения против независимых журналистов и социологов в Ливии», — убежден Милонов.

В тексте заявления, которое парламентарий хотел передать в посольство, было требование разъяснений относительно задержания российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Милонов подчеркнул, что россияне были задержаны незаконно и удерживаются в тюрьме строгого режима. Депутат возмутился тем, что Ливия до сих пор не объяснила, в чем обвиняют пленников.

Напомним, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в плену в частной тюрьме «Митига» с мая 2019 года. Социологи прибыли в Ливию, предварительно согласовав с так называемым ПНС свою работу. Однако во время проведения исследований россияне оказались похищены боевиками группировки RADA.

На сегодняшний день ПНС использует пленников как «живой щит», поскольку тюрьма «Митига» находится рядом с одноимённым аэропортом, за который идут ожесточённые бои с силами ЛНА.



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