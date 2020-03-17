Донбасс нуждается в реальном, а не фейковом мире

17.03.2020, 22:56, Новости дня

КИЕВ – Немецкие политики критикуют создание «Консультативного совета» с привлечением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей для переговоров с Украиной по Донбассу в Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как сообщает Немецкая волна, соответствующее заявление было опубликовано на сайте фракции Бундестага «Союз 90/Зеленые» 16 марта.

«То, что звучит как положительная новая динамика в Минском процессе, на самом деле является дальнейшим выхолащиванием минских соглашений. Этот совет является очень сомнительными из-за одинакового статуса представителей Украины и представителей оккупированных территорий», – отметил представитель фракции «Союз 90/Зеленые» по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Заррацин (Manuel Sarrazin).

По его мнению, благодаря этому совету Россия реализует свою основное требование, – «Кремль годами требовал от Украины прямых переговоров с марионеточным правительством».

Немецкая волна передает слова Мануэля Заррацина о том, что «зеленые» ожидают «абсолютной ясности от федерального правительства по этому вопросу».

«Россия является и остается военной стороной на Донбассе и также должна быть ответственной за свои действия. Благодаря так называемому «консультативному совету» Путин ставит цель способствовать постепенному принятию оккупации и аннексии Крыма. Это нужно предотвратить», – считает Мануэль Заррацин.

Напомним, что по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, стороны достигли договоренностей по вопросу «введения консультативного совета».

Как сообщает Офис президента Украины 11 марта на своей странице в Фейсбуке, договоренность произошла в присутствии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака.

В Минске стороны договорились «подписать решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате"».

Также были «окончательно согласованы списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения […] на территориях Украины и ОРДЛО».

Что такое «Консультативный совет»

Крым.Реалии – проект Украинской службы «Радио Свобода» объясняет, что такое «Консультативный совет», согласно обнародованному документу.

«В состав этого совета входят десять представителей от Украины и десять ‒ от ОРДЛО. Также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решение совета имеют лишь рекомендательный характер. Представители ОРДЛО ‒ это 5 вынужденных переселенцев с оккупированных территорий и пять человек, проживающих на оккупированной территории», – отмечается на сайте Крым.Реалии.

По данным издания, заседание этого совета должны проходить в Минске не реже чем раз в день за две недели накануне заседания ТКГ.

Крым.Реалии приводят реакцию на идею продвижения «Консультационного совета» заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о том, что «для урегулирования ситуации на Донбассе создан новый механизм – «интерактивная площадка с участием стран «нормандского формата» и конфликтующих сторон».

Некоторые украинские эксперты считают, что «Консультативный совет» позволит избежать России статуса «агрессор», намеренно усадит за стол переговоров официальную украинскую власть и самопровозглашенных сепаратистов, нивелирует значение минского процесса.

Минский процесс и «Консультативный совет»

По мнению политолога Алексея Лупоносова, сегодня украинская власть демонстрирует политику «отхода от цивилизованной практики общения с европейскими странами и Соединенными Штатами», реализуя эту инициативу.

«Раньше такие политические шаги, как о создании «консультативного совета», например, согласовывались на уровне дипломатического корпуса в лице теперь непопулярного Петра Порошенко. Свои действия мы делали вместе с ведущими странами, наступали общим фронтом за деоккупацию Донбасса», – говорит Алексей Лупоносов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что создание такого совета не предусмотрено Минским процессом и вызывает «огромное сопротивление в обществе».

«Это вызывает огромное сопротивление в обществе, те, кто пострадал от этой необъявленной войны, видят, что нет ни отмщения, ни справедливой компенсации за потери. Звучат декларации, что мы собираемся возвращать Крым, но действия власти указывают, что она смирилась с этой ситуацией», – подчеркивает Алексей Лупоносов.

Для того, чтобы закончилась война на Донбассе, по его словам, необходимо придерживаться ранее намеченных планов, согласованных с международными партнерами.

«Должна ли закончится эта война? Да, должна. Но все-таки мы должны придерживаться ранее намеченных планов, чтобы не создать международной изоляции с двух сторон – когда мы не будем нужны международным партнерам в Европейском Союзе и Соединенных Штатах», – отмечает Алексей Лупоносов.

Политолог говорит, что нежелание придерживаться минского процесса может привести к напряжению во внутренней политике – это продемонстрировали митинги в день добровольца в центре Киева.

Реальный, не фейковый мир для Донбасса

Политолог Виктор Таран считает, что установление мира на Донбассе – это приоритет не только для Украины, но и для европейских участников «нормандской четверки», ОБСЕ.

«Мир заинтересован в мирной реинтеграции оккупированных территорий в Украину. Но мир на Донбассе должен быть реальным, а не фейковым. Он не должен быть инструментом России, попыткой влиять через возвращаемые территории на политику украинского государства. Или наоборот – стать инструментом, который позволит снять с России статус страны-участницы конфликта», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Россия, по его словам, до сих пор не понесла ответственности за агрессию против Украины.

«А, судя по документам, которые Киев собирается подписать, Кремль вообще выводится за рамки процесса, он будет только наблюдать, как на некоторой новой переговорной площадке между Украиной и сепаратистами начнется диалог», – подчеркивает Виктор Таран.

Он считает, что переговоры, которые могут возникнуть между официальными представителями украинской власти и сепаратистами, будут касаться не только гуманитарных аспектов.

«Стороны могут начать обсуждать политические вопросы – о внесении изменений в Конституцию Украины, расширении полномочий для этих территорий, организации местных выборов. Россия в это время будет подчеркивать, что она вне конфликта, а две враждующие стороны ищут путь к миру. Так было в войнах в Молдове и Грузии, теперь Кремль стремиться создать похожие условия для Украины», – утверждает Виктор Таран.

Европейский Союз, по его словам, придерживается прагматической позиции, и «с удовольствием» примет любой мир на Донбассе, который позволит наладить экономические связи с Россией.

«Опыт работы Парламентской ассамблеи Совета Европы показал, что европейцы могут поменять свои европейские ценности на евро, как валюту», – отмечает Виктор Таран.