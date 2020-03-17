Жителям Нью-Йорка могут запретить выход из дома

17.03.2020, 22:56, Новости дня

Жители Нью-Йорка должны быть готовы к возможному введению запрета на выход из дома для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Решение о введении запрета на выход из дома, скорее всего, будет принято в течение следующих 48 часов, заявил де Блазио. По состоянию на полдень вторника, в городе было зарегистрировано 814 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

«Несмотря на то, что решение еще не было принято ни городом, ни штатом, жители Нью-Йорка должны быть прямо сейчас готовы к возможному введению запрета на выход из дома», – сказал де Блазио в беседе с журналистами.

Нью-Йорк – крупнейший американский город с населением примерно 8,5 млн человек.

Городские власти также подписали в понедельник вечером соглашение с сетью лабораторий BioReference Laboratories о расширении мощностей для тестирования на коронавирус до 5000 тестов в день, сказал мэр.

Де Блазио также запретил совместные поездки нескольких пассажиров в транспортных сервисах, включая Uber и Lyft, хотя двоим родственникам и парам будет разрешено совершать совместные поездки.

Департамент городской полиции получил инструкции, согласно которым, полицейские не должны доставлять в участок арестованных людей с симптомами респираторного заболевания. Город также планирует освободить из тюрем людей, совершивших мелкие преступления, добавил де Блазио.

Он призвал как действующих, так и вышедших на пенсию медицинских работников внести свои имена в резервный список людей, которые могут быть призваны на работу в случае ухудшения кризиса.