 

Названо число регионов с перебоями в поставках лекарств льготникам

17.03.2020, 22:53, Новости дня

В 2019 году перебои с поставками лекарств для льготников наблюдались более чем в 40 регионах страны, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«В связи с перебоями с поставкой лекарств в 42 субъектах прокурорами принимались меры по обеспечению необходимыми препаратами льготников», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Краснов привел в пример Кировскую и Томскую области, в которых после вмешательства прокуратуры лекарства смогли получить 2 тыс. граждан.

В октябре 2019 года в РФ расширили перечень жизненно важных и необходимых лекарств на 23 позиции.



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