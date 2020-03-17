 

Немецкие ученые предсказали двухлетнюю пандемию коронавируса

17.03.2020, 22:53, Новости дня

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, причем инфекция будет распространяться волнами.

По данным института, в Германии на сегодняшний день подтверждено 6 тыс. 12 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.  При этом, по информации  Университета Джона Хопкинса, к вторнику число заразившихся в стране составляет 7,2 тыс. человек, скончавшихся 17.

«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», – приводит слова Вилера РИА «Новости».

При этом он отметил пользу и вакцины в борьбе с пандемией.

«Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но это даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины», – сказал президент института.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие изменения ждут международные отношения в результате пандемии коронавируса, и какие тенденции будут теперь набирать силу.



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